Prima uscita stagionale e prima vittoria per l'Arsenal, che contro il Newcastle in trasferta si è imposto per 1-0 grazie alla rete del solito Aubameyang, bravissimo a trasformare in oro una ripartenza imbastita da Maitland-Niles con un delizioso pallonetto che ha superato un incolpevole Dubravka. Non è partito dal primo minuto Nicolas Pépé, scippato dai Gunners al Napoli e che è subentrato al minuto 71 senza, però, incidere più di tanto sull'andamento del match.