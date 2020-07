L'analisi di Repubblica: Gattuso aveva chiesto una cosa alla squadra, è stato preso in parola! Lo spogliatoio è compattato intorno al tecnico

L'edizione online di Repubblica analizza così la vittoria ottenuta dal Napoli ieri sera contro la Roma:

"La mancanza di motivazioni in campionato, con la qualificazione diretta per la prossima Europa League già messa al sicuro grazie al successo in Coppa Italia, non ha influito sulla determinazione e sulla qualità della prestazione degli azzurri, a cui Ringhio aveva chiesto con la sua solita capacità persuasiva di non mollare la presa. I giocatori lo hanno preso in parola. Dalla ripresa dell'attività agonistica la squadra ha fatto il massimo e il merito è della ritrovata unità all'interno dello spogliatoio, che si è ricompattato intorno al tecnico"