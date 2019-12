L'Albinoleffe annulla il goal di Cristiano Ronaldo: "Quanto saltava Biava?" [FOTO]

Lo stacco in cielo di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria ha fatto il giro del mondo. Il portoghese ha per l'ennesima volta confermato le proprie doti fisiche e il suo talento, ma in Italia c'è chi spegne gli entusiasmi attorno al fuoriclasse della Juventus. Trattasi dell'Albinoleffe, che scherzosamente a mo di provocazione via Instagram rievoca l'inzuccata di uno delle sue colonne del recente passato: Giuseppe Biava, transitato anche in Serie A con Lazio, Palermo e Genoa.

"Tutti che parlano del colpo di testa di Ronaldo... ma vi ricordate quanto saltava BEPPE BIAVA? AlbinoLeffe vs Venezia 04.10.2003, Bergamo".