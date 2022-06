Kvaratskhelia non convocato: si sta preservando per il ritiro del Napoli

Kvaratskhelia non gioca più. Mentre il campionato georgiano è ancora in corso, per la seconda partita consecutiva il nuovo acquisto del Napoli non è apparso nell'elenco dei convocati della Dinamo Batumi, la squadra dalla quale il club azzurro lo ha rivelato ormai già da qualche tempo. Dopo le partite con la Nazionale georgiana, nelle quali si è messo ben in mostra anche contro avversari di maggiore spessore, ora Kvaratskhelia si concede qualche settimana di vacanza.

Ultime notizie. L'obiettivo è quello di arrivare preparati al ritiro del Napoli a Dimaro, il prossimo 8 luglio, e così Kvaratskhelia ha scelto di sospendere la sua avventura nel campionato georgiano per preservarsi, prendersi qualche giorno di vacanza, ed arrivare nel ritiro di Dimaro nella migliore condizione possibile.