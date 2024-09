Kvaratskhelia eletto Player of the Month di agosto dai tifosi del Napoli: il comunicato del club

Ultimissime Calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato l'attaccante georgiano come miglior giocatore del mese. Ad Agosto Kvara si è messo in mostra con un gol e un assist contro il Bologna, trascinando la squadra con giocate di alto livello, preziosissime per vincere le prime due partite di campionato al Maradona. Complimenti a Kvara, POTM di Agosto powered by MSC!