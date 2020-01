"Koulibaly e Mertens non recuperano per domenica. Dovrebbe farcela, invece, Allan". Carlo Alvino su Twitter parla degli infortunati in casa Napoli.

Arrivano quindi notizie negative in casa Napoli per quanto riguarda la super sfida di domenica contro la Juventus di Sarri. I due pilastri azzurri salteranno la sfida del San Paolo.