Il Mattino - Koulibaly riceverà la cittadinanza onoraria, tutto nasce il 26 dicembre: la consegna prevista ai primi di luglio

Sempre più napoletano. Kalidou Koulibaly è pronto a ricevere la cittadinanza onoraria. La richiesta avanzata dai consiglieri comunali Nino Simeone e Laura Bismuto, è stata approvata all’unanimità e adesso c’è solo da aspettare che il sindaco Luigi De Magistris convochi il centrale senegalese del Napoli per conferigli l’onorificenza. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Koulibaly cittadino onorario di Napoli

La cosa parte da lontano e più precisamente dallo scorso 26 dicembre, quando il centrale del Napoli fu letteralmente ricoperto di insulti allo stadio Meazza da parte dei tifosi dell’Inter. A quel punto i due consiglieri comunali di Napoli rimasero sorpresi dall’atteggiamento di Kalidou. «Il suo comportamento è stato esemplare. Si sentiva orgoglioso di essere napoletano», spiega il consigliere Nello Simeone. E da lì la richiesta all’amministrazione di intervenire con un gesto concreto. Ma non solo. «Koulibaly, oltre ad essere un atleta formidabile ha sempre dimostrato di essere una persona molto attenta al sociale». È proprio così, perché il centrale del Napoli ama difendere non solo la sua squadra, ma anche la sua città. Non sempre lo fa sotto i riflettori, ma il più delle volte preferisce agire nell'ombra, perché le sue buone azioni non ricevano pubblicità. Non è quello che vuole. Ciò che gli interessa è curare le persone più bisognose. Anche per questo, chiaramente, una figura come la sua ha conquistato anche i politici napoletani che alla proposta di conferirgli la cittadinanza onoraria non hanno posto alcun problema.

L'omaggio

«Abbiamo presentato l’ordine del giorno ed è stato approvato all’unanimità. Si tratta di un qualcosa che in passato abbiamo conferito ad esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport, e in questo caso ci sembrava doveroso concederlo anche a lui che si è sempre dimostrato così legato a Napoli». Kalidou è stato prontamente informato della casa e ne è stato felicissimo. «Questa decisione è motivo di grande soddisfazione per me e Laura Bismuto che fin dal primo minuto abbiamo sostenuto l’iniziativa». Adesso bisognerà attendere la consegna materiale che verrà compiuta dal sindaco di Napoli verosimilmente non prima della ripresa delle attività sportive ai primi di luglio visto che ora Koulibaly è impegnato con la sua nazionale per la coppa d’Africa e poi andrà in vacanza.