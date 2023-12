Juventus-Napoli, ultimissime formazioni Sky: novità in difesa per Mazzarri | GRAFICO

Notizie calcio. Questa sera andrà in scena Juventus-Napoli, anticipo della 15^ giornata di Serie A. Queste le ultime di formazione da Sky Sport, con le possibili scelte di Allegri e Mazzarri.

Probabili formazioni Juventus Napoli

JUVENTUS. La buona notizia per Max Allegri arriva da Danilo: dopo lo spezzone al rientro con il Monza, il capitano potrebbe partire dal 1' (è in ballottaggio con Alex Sandro). Migliora anche Locatelli, che dovrebbe farcela ed è favorito su Nicolussi Caviglia per giocare dal 1' in un centrocampo per il resto confermato In avanti spazio ancora alla coppia formata da Chiesa e Vlahovic.

NAPOLI. "Per la Juve Mario Rui non ci sarà". Ad annunciarlo in conferenza è Walter Mazzarri, che dovrebbe riproporre Natan a sinistra con Juan Jesus che torna titolare in mezzo. Un'altra conferma l'allenatore l'ha data su Osimhen: "Anche se non è al 100% mi dà garanzie". Il nigeriano sarà il centravanti con Politano e Kvara ai suoi lati

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

?