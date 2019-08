Divieto nati in Campania per Juve-Napoli, altro comunicato del club bianconero: "Restrizioni comunicate, decide l'Osservatorio" [FOTO]

Notizie calcio Napoli - Juventus-Napoli biglietti, la gara è stata negata ai tifosi del Napoli nati in Campania dalla Juventus! La notizia è visibile attraverso il sito ufficiale della Juventus, dopo un comunicato della Questura di Torino che si è dissociata, è arrivato un nuovo comunicato della Juve.

Juventus Football Club precisa che le restrizioni di vendita dei biglietti per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto, pubblicate sul sito della società nella mattinata di ieri, sono state comunicate, tramite Posta Elettronica Certificata, agli uffici competenti in data 4 agosto alle ore 16. Le modalità di vendita dei tagliandi potrebbero subire variazioni, anche sostanziali, solamente a seguito delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che non si è ancora riunito. Di seguito il documento trasmesso in data 4 agosto.