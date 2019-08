Clamoroso - Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania, la Questura si dissocia: "Decisione della Juve, mai concordato nulla con il club!" [FOTO]

Notizie calcio Napoli - Juventus-Napoli biglietti, è stata negata ai tifosi del Napoli nati in Campania! La notizia è visibile attraverso il sito ufficiale della Juventus, intanto la Questura di Torino smentisce che la decisione si arrivata concordata con il club bianconero.

Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24 sull'avviso della Questura di Torino che si dissocia dall'annuncio dal sito ufficiale della Juventus. Il tutto sarebbe dunque scaturito in autonomia dal club bianconero.

"Con riferimento alla notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la Questura di Torino avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve – Napoli a chi è nato in Campania, si comunica ufficialmente che tale notizia è del tutto destituita di ogni fondamento. La Questura di Torino non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla".