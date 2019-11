Una brutta tegola per la Juventus di Maurizio Sarri, che continua ad essere perseguitata da una sorta di maledizione che colpisce i terzini a disposizione del tecnico toscano. Con la Nazionale brasiliana, infatti, si è infortunato anche Alex Sandro all'adduttore. Il giocatore al momento resterà con i suoi connazionali in ritiro e si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per stabilire l'entità di questo infortunio ma sicuramente salterà la partita contro la Corea.