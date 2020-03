Juve Stabia-Spezia 3-1, vittoria preziosissima nelle porte chiuse del Menti

Ultime calcio - Vittoria preziosissima della Juve Stabia nelle porte chiuse del Romeo Menti. L’impianto stabiese, riservato a pochissimi, é teatro della buonissima prestazione delle vespe di Fabio Caserta che regolano 3-1 lo Spezia di Vincenzo Italiano. La gara viene decisa praticamente da fermo: le vespe la sbloccano con Giacomo Caló che é bravissimo a buttarla dentro con una punizione precisissima che beffa l’ex Udinese Simone Scuffet. Il primo tempo non regala tantissime emozioni a parte la perla del centrocampista triestino. Nella ripresa é tutt’altra musica e la Juve Stabia raddoppia quasi subito ancora su punizione: questa volta é il bomber Francesco Forte, con un tiro potente, a beffare il portiere avversario. Il secondo gol subito sveglia i ragazzi di Italiano che iniziano a spingere di più e riaprono il match su calcio di rigore conquistato da Gyasi per fallo di Troest e realizzato da Ricci. Da quel momento in poi lo Spezia spinge e le vespe provano il contropiede. Canotto si divora due volte il gol prima di diventare protagonista di una cavalcata che termina con il tap in comodo comodo del neo entrato Bifulco, che entra alla grande. Il 3-1 apre voragini a favore della Juve Stabia e, ancora Canotto, si fa sbattere la porta in faccia da Scuffet. L’azione prosegue e Fazio colpisce il palo. Termina cosí 3-1 in favore dei padroni di casa che tornano alla vittoria e possono respirare con questi tre punti in più. La sala stampa post partita non c’è stata a causa del difficile momento legato al corona virus. Non é da escludere che questa sia stata l’ultima gara della Juve Stabia: i campionati potrebbero essere sospesi.

di Salvatore Sorrentino