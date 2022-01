Juve Napoli, ultim'ora CorSera: "È a rischio rinvio, l'ASL di Napoli può bloccare la trasferta!"

Juve Napoli rinviata? Quel che è certo, è che a 48 ore dalla sfida di Serie A la situazione è davvero paradossale. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Serie A, non solo Salernitana: c’è un esercito di calciatori positivi. Tutte le partite a rischio. Juventus-Napoli e Salernitana-Venezia a rischio".

Niente rinvii, ribadisce la Lega Serie A. Ma l'ondata di Covid-19 porta a più di 80 calciatori contagiati nel campionato. Nonostante ciò, non c’è l’intenzione di sospendere le gare del 6 gennaio, prima giornata di ritorno. A stasera, delle 20 squadre la Lazio era l’unica a non aver casi, le altre devono tutte fare i conti con giocatori e membri dello staff colpiti dal coronavirus. La Lega non cambia idea, scrive il Corriere:

"Il rischio di non giocare alcune partite, tra cui Juve-Napoli, è concreto come di falsare il campionato, sotto scacco delle Ats locali.

Si ammalano non solo i calciatori. Il Covid ha colpito il tecnico Luciano Spalletti. Decimato il Napoli per la trasferta contro la Juve. Sei i giocatori con il virus: Mario Rui, Malcuit, Osimhen, Lozano, Elmas e Boffelli della Primavera. I bianconeri stanno poco meglio: fuori Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio. La partita potrebbe essere a rischio. L’Ats di Torino ha fatto sapere che «non c’è nessun focus sulla gara», quella di Napoli deve esprimersi e potrebbe decidere di bloccare la trasferta, come già successe nel campionato scorso".