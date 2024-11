Juve graziata dal Var all'ultimo secondo, lo sfogo del tifoso Aston Villa in diretta ammutolisce lo studio | VIDEO

Aston Villa-Juventus 0-0. La gara di Champions League valida per la 5° giornata ha visto i bianconeri pareggiare la quinta partita stagionale a reti bianche. All'ultimo secondo della gara però il risultato era cambiato con un gol dell'Aston Villa annullato dal VAR per una spinta di un giocatore della squadra di Emery su Di Gregorio. Al termine della gara, il collega di SportItalia Giovanni Albanese era in collegamento dall'esterno del Villa Park per commentare la gara.Â

Alle sue spalle si sono avvicinati alcuni tifosi dell'Aston Villa che hanno iniziato a polemizzare sulla decisione arbitrale, affermando che la gara sarebbe dovuta finire 1-0 e che loro erano stati derubati. Clicca su play per guarda