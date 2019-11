Escluse lesioni per Miralem Pjanic. Dopo lo spavento per l'infortunio riportato in nazionale dal centrocampista bosniaco, lo staff sanitario della Juventus non ha riscontrato lesioni alla caviglia. Per quanto riguarda Alex Sandro, invece, lo staff sanitario bianconero è in costante contatto con quello della selezione brasiliana, e le sue condizioni saranno valutate mercoledì, al momento del rientro. Lo riporta Tuttomercatoweb.