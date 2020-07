Notizie Calcio - Ottanta punti in 35 partite. La Juventus battuta questa sera dall'Udinese conserva un vantaggio rassicurante sulla seconda in classifica: +6 sull'Atalanta a tre giornate dalla fine. Nonostante il ko lo Scudetto resta a un passo, ma il confronto con la passata stagione parla di una Juve che viaggia a un ritmo più basso: nella stagione 2018/19 la squadra bianconera ha conquistato 89 punti in 35 giornate.