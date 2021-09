Serie A - Tegola per la Juventus. Il centrocampista Rodrigo Bentancur è stato costretto ad abbandonare nuovamente il campo questa notte nel match vinto per 4-2 dall’Uruguay contro la Bolivia. Bentancur ha lasciato il terreno di gioco dopo 46 minuti di gioco dopo un brutto scontro nel primo tempo. Da valutare le sue condizioni in vista di Napoli-Juventus.