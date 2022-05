Juve, Allegri: "Scudetto? Ormai non c’è più rammarico: siamo in Champions!"

Ultime calcio - Al termine della sfida tra Juve e Venezia, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista:

«Erano importanti i tre punti perchè ci consente di guardare alle prossime partite in modo più sereno. Ci manca un punto alla matematica. Abbiamo fatto bene nei primi minuti, potevamo fare anche il 2-0. Poi dopo ci siamo innervositi, abbiamo iniziato a sbagliare, giocavamo alla stessa velocità e con il caldo diventa tutto più difficile. Bonucci? Lui quando ci sono queste palle inattive diventa determinante perchè comunque ha la cattiveria nel saltare. Lui, Danilo… hanno una cattiveria diversa dagli altri perché vogliono andarsi a prendere il gol. Scudetto? Ormai non c’è più rammarico. La Juventus nelle ultime 21 partite ha perso solo con il Vilarreal e con l’Inter. Guardiamo quindi il lato positivo, siamo in Champions, in vista della prossima stagione. Una partita come questa a inizio stagione l’avremmo sicuramente persa, quindi è un bel risultato».