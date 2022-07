Juan Jesus 'saluta' la figlia Maya: "Via le lacrime e le emozioni. Napoli chiama. E io rispondo!”

Il difensore del Napoli Juan Jesus su Instagram ‘presenta’ la figlia Maya, ultima arrivata nella sua famiglia. Dopo alcuni giorni di permesso, il difensore è tornato a Dimaro-Folgarida e scrive:

“Non c’è cosa più difficile di lasciare mia figlia Maya appena nata.

Anche se l’ho appena conosciuta è stato amore a prima vista. Lo chiamano imprinting. Non so cosa darei per rimanere ore e ore a osservarla nei suoi primi movimenti, a guardarne ogni smorfia o ascoltarne ogni suono. A tenere quelle piccole manine. Per un padre non c’è nulla di più bello!

Ma io ho anche delle responsabilità nei confronti del mio lavoro e delle persone che credono in me: l’altra mia famiglia.

Per cui via le lacrime e le emozioni. Napoli chiama. E io rispondo!”