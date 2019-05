Italia U21 - Out Donnarumma, Di Biagio si affida a Meret o Audero per gli Europei

Luigi Di Biagio attende con ansia Mandragora al termine del doppio impegno della Nazionale maggiore. Con un pizzico di scaramanzia per evitare l’acciacco dell’ultim’ora che, per esempio, ha posto fine anzitempo all’avventura di Donnarumma con gli Azzurrini. Il quesito principale sta nel nome del portiere che raccoglierà la sua eredità dal primo minuto: «I portieri sono Audero, Meret e Montipò», si limita ad anticipare Di Biagio. Con i primi due che si contenderanno una maglia da titolare fino all’ultimo. Buone possibilità che ad aggregarsi agli Azzurrini ci siano anche Luca Pellegrini e Pinamonti dall’Under 20.