Italia - Bosnia, le formazioni ufficiali: dal primo minuto Insigne e Quagliarella, sorpresa in difesa

Alle ore 20.45 l'Italia affronterà la Bosnia in un match valevole per il gruppo J delle qualificazioni ad Euro 2020. Dal primo minuto ci sarà ancora una volta Lorenzo Insigne dopo il gol contro la Grecia, con il folletto azzurro che andrà a completare il tridente offensivo accanto a Bernardeschi e Quagliarella. Quarto a destra in difesa, poi, sarà Mancini, che dunque ricoprirà a sorpresa un ruolo quasi del tutto inedito per lui.

Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. Allenatore: Mancini.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. Allenatore: Prosinecki.