Iss, Brusaferro: "Coronavirus, curva decresce ma vietato abbassare la guardia. Al Sud numeri contenuti ed in calo"

Ultime notizie - Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo ma non deve farci abbassare la guardia. Quello di Pasqua è un momento festivo ed in cui ci aggreghiamo ma quest’anno non possiamo farlo. Dobbiamo mantenere il distanziamento sociale e la questione dell’igiene personale. Le curve ci mostrano un decremento ed è un segnale positivo, possiamo controllare la diffusione dell’epidemia ma solo se manteniamo queste misure. Dopo Pasqua, al di là delle decisioni governative, dobbiamo evitare la crescita dei contagi. La relazione tra la mortalità e le polveri sottili è un tema che va approfondito. Gli ultra 70enni pagano dazio, l’età media dei decessi è di 80 anni e colpisce soprattutto i maschi. Al Sud riscontriamo dei numeri di contagiati contenuti ed in calo. In molte Regioni le misure adottate hanno fatto sì che i numeri del contagio siano piuttosto contenuti. Ancora una volta, anche per la fase 2 le misure dovranno essere su scala nazionale.