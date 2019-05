Inter, tensione a San Siro: offese ed insulti per Wanda Nara dopo e durante la gara!

Inter, caos su Icardi e Wanda Nara - La vittoria a dir poco sofferta di ieri non ha placato le polemiche in casa Inter. Al centro della bufera c'è ancora una volta Mauro Icardi, che ieri ha macchiato la sua partita sbagliando il rigore del possibile 2-0 che avrebbe chiuso i giochi. Così, al fischio finale, ci sono stati attimi di tensione e di paura per sua moglie Wanda Nara.

Icardi, offese ed insulti per Wanda dopo il rigore sbagliato

La modella argentina è stata duramente attaccata ed offesa dai tifosi interisti sia dopo il rigore sbagliato dal bomber nerazzurro che al termine della partita. Una terza raffica di insulti, poi, è arrivata quando la donna ha lasciato lo stadio, nel traffico, finito poi quando è riuscita a divincolarsi e ad andar via. Sotto casa, poi, un gruppetto di tifosi c'era ad attenderla per sostenere lei ed il marito.

