Clamoroso Radio Radio - Inter-Roma, chiesta deroga al lutto per la Champions: la data del match

Ultime calcio - Quando sembrava scontato il rinvio a domenica, la svolta che filtra dalla Lega Serie A è legata alla possibilità di giocare Inter-Roma sempre sabato, ma alle 20.45. Il giornalista Ilario Di Giovambattista su X pubblica un post nel quale anticipa una clamorosa decisione su Inter-Roma, nonostante il lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco:

Inter Roma si gioca sabato

"Inter-Roma alla fine si gioca Sabato sera ore 20.45 come in origine. Lutto Nazionale tranne che per questa gara. L'Inter ha preteso si rispettasse questa data chiedendo una deroga al lutto per via della trasferta Champions a Barcellona. Si attende ufficialità".