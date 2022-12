Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan è stato costretto ad abbandonare il campo in Sassuolo-Inter per via di un infortunio.

Mkhitaryan

Inter infortunio per Mkhitaryan

L’armeno è stato sostituito dopo soli quattro minuti dalla ripresa, ed al suo posto è entrato Roberto Gagliardini. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'armeno ha lasciato la gara a scopo precauzionale dopo aver accusato una leggera lombalgia. Non dovrebbe trattarsi, dunque, di nulla di grave.

