Inter-Fiorentina, rigore per mano di Darmian! "Ho qualche dubbio", poi Marelli ritratta: "Braccio largo"

Ultime notizie Serie A / Moviola Inter-Fiorentina, primo tempo ricco di polemiche, per il match del lunedì che chiude la 24ª giornata. Dopo il gol dei nerazzurri viziato da un grave errore arbitrale, c'è un altro episodio che fa discutere.

Pochi minuti dopo, la Fiorentina al 41' protesta per un calcio di rigore non assegnato dall'arbitro La Penna per un fallo di mano di Darmian su colpo di testa in area di Gosens. L'arbitro, richiamato al VAR, rivede l'episodio e assegna calcio di rigore, trasformato poi da Mandragora. Ecco l'episodio:

Rigore Fiorentina: fallo di mano di Darmian

Luca Marelli, moviolista DAZN, inizialmente l'aveva analizzato come un rigore da non concedere:

"Ho qualche dubbio sul rigore, perché è vero che il braccio è abbastanza largo rispetto alla figura ma il colpo di testa è da vicinissimo. Trovo difficile punire col calcio di rigore il colpo di Darmian, vedo difficile la punibilità perché il colpo di testa arriva da mezzo metro più o meno".

Dopo il penalty concesso al VAR, ritratta: