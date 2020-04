Insigne continua a lavorare, esercizi per le gambe sul balcone di casa sua [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Non è facile convivere con questa quarantena per i calciatori, che da casa continuano a lavorare nel tentativo di mantenere, per quanto possibile, la miglior condizione atletica in vista di una ipotetica ripresa dei campionati in Italia. Non fa eccezione in tal senso Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che sui social ha condiviso un video in cui lo si vede alle prese con un esercizio atletico eseguito sul balcone della propria abitazione.