Ultime notizie sulle condizioni e i tempi di recupero di un calciatore in Serie A. Perché arriva l'annuncio sul rientro in città del calciatore che si è infortunato in Nazionale. Perché dopo un problema accusato in Fiorentina-Napoli Milenkovic è andato lo stesso in Nazionale e ora è costretto a tornare.

Infortunio in Nazionale, torna in città

Arrivano novità sull'infortunio del giocatore che aveva accusato un piccolo problema già in Fiorentina-Napoli, gara ultima di Serie A prima della sosta Nazionali. Ora ci sono aggiornamenti che preoccupano i tifosi della Viola per le condizioni di Nikola Milenkovic. Perché il calciatore è andato in tribuna contro il Lussemburgo sabato e ora salterà anche la partita di domani contro l’Azerbaigian. Milenkovic è già pronto a tornare a Firenze nelle prossime ore come annunciato da Firenzeviola.it.

Fiorentina, infortunio Milenkovic: condizioni e tempi recupero

Come confermato dalle fonti serbe Milenkovic della Fiorentina è arrivato infortunato in Nazionale dopo un problema accusato contro il Napoli. Ora si attendono aggiornamenti sui motivi della doppia assenza con la Serbia e sulle condizioni di Milenkovic con la Fiorentina pronto a capire il suo stato di forma e se potrà scender in campo la prossima partita di campionato contro il Venezia.