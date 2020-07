Infortunio Mertens, la nota della SSC Napoli: è stato sostituito per un trauma contusivo al gluteo destro

Tramite una nota pubblicata sul proprio profilo ufficiale di Twitter, la SSC Napoli fa chiarezza sull'infortunio subito dall'attaccante belga Dries Mertens contro l'Udinese: il calciatore è stato sostituito al 31’ del primo tempo per un trauma contusivo al gluteo destro.

Serie A - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ne aveva parlato in conferenza stampa al termine della vittoria con l'Udinese:

"Goal presi? Non penso sia una mancanza di equilibrio, c'è sfortuna perchè arrivano al tiro una volta e fanno goal. La cosa mi preoccupa, ma questo non è calcio, è un altro sport. Giocare ogni tre giorni, senza tifosi non è calcio. I giocatori non sono robot, al Napoli non si può criticare nulla perchè fa sempre risultato. Dobbiamo essere soddisfatti di ciò che stiamo facendo.

Le condizioni di Mertens? Ha preso una ginocchiata sul gluteo e non riusciva a correre. Spero non sia nulla di grave.

Obiettivo quinto posto? A Bologna mi sono arrabbiato perchè ho visto una squadra poco organizzata. Mi interessa la mentalità, dobbiamo mantenere equilibrio e fare un buon possesso palla. Voglio mentalità e tanto impegno".