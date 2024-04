Ultime news SSC Napoli - Stagione sfortunata per Mathias Olivera, che s'è fatto male col Monza: Calzona dovrà rinunciare all’esterno sinistro uruguagio almeno per un paio di partite. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Salterà le sfide contro Frosinone ed Empoli, punta a rientrare in campo per lo scontro diretto contro la Roma che, se il Napoli dovesse accorciare in classifica nelle prossime due giornate, potrebbe acquisire un peso più rilevante".