Ultime notizie calcio Napoli - Uscito malconcio dalla sfida contro la Lazio per un problema di natura muscolare avvertito nel primo tempo, Kalidou Koulibaly, stando a quanto riportato da Sky sport, dovrà star lontano dai campi per due o tre settimane. A quanto pare, infatti, lo staff medico utilizzerà molta cautela con lui anche per la sua stazza fisica, che rappresenta un fattore non di poco conto.

Infortunio Koulibaly