Indagine SSC Napoli, perquisiti anche gli uffici di Giuntoli, Pompilio e Vallefuoco. Ecco le cifre 'fittizie' per i pm

Ultime notizie SSC Napoli - Lettere, contatti via mail, scambi telefonici, flussi finanziari e ogni altra forma di comunicazione fra i dirigenti del calcio Napoli, gli ex vertici del Lille e il management che ha gestito Victor Osimhen: con una perquisizione durata diverse ore fra Castel Volturno e Roma, la Guardia di Finanza fruga nelle carte dell’operazione che nell’estate 2019 ha portato in maglia azzurra il centravanti nigeriano, dal club francese. Affare iscritto nel bilancio per 71 milioni e 250mila euro, di cui 50 cash e il resto accompagnato da un’operazione ritenuta dall’accusa «in parte oggettivamente inesistente», dell’importo di 21 milioni e 250mila euro: somma relativa al passaggio come parziale contropartita, di Karnezis e i giovani Manzi, Liguori e Palmieri al Lille.

Giuntoli

Perquisizione anche per Giuntoli, Pompilio e Vallefuoco

La novità è che pur non essendo indagati, i finanzieri hanno perquisito anche gli uffici di altri dirigenti del Napoli. A scriverlo è Repubblica: