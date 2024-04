Incredibile al Parlamento Europeo, deputato irlandese con la maglia del Torino urla: "Juve me**a" | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Incredibile quanto accaduto al Parlamento Europeo, dove un deputato irlandese, Mick Wallace, si è presentato indossando una maglietta del Torino e ha preso la parola con un italiano maccheronico: "In bocca al lupo al Toro sabato per il derby contro la Juventus, Juve merda e forza Toro".

Wallace non è nuovo a qualcosa di simile, visto che anche nel 2021 si era presentato in aula con la maglia granata esaltando il club di cui è sorprendentemente un accanito tifoso e attaccando i bianconeri nel giorno di San Patrizio. Oggi, il bis: una dichiarazione surreale per il contesto in cui viene pronunciata, e che sta ovviamente facendo il giro del web. Eccola di seguito nel video del giornalista Cristiano Bosco: