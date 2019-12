Serie A - Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter, è rimasto coinvolto in un violento incidente in centro a Como. La sua auto si è schiantata ieri sera contro uno scooter; secondo le informazioni riportate da Qui Como, nell'impatto sarebbe rimasto gravemente ferito un motociclista 57enne, che non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è ancora chiara la dinamica dello schianto, che ha provocato anche pesanti disagi alla circolazione. Sul posto è intervenuta la polizia locale