Insigne al Toronto, esordio il 10 luglio e "nuovo" stadio da 45mila posti!

Ultime notizie. C'è grande attesa nella Major Soccer League per l'arrivo di Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli acquistato a parametro zero dal Toronto FC, la squadra canadese che gioca nel campionato statunitense di calcio.

Con ogni probabilità, Insigne al Toronto riceverà una presentazione in grande stile e il suo debutto con la maglia rossa è in programma per il 10 luglio 2022, quando il Toronto giocherà contro il San José Earthquakes.

Nuovo stadio Toronto

E intanto, secondo quanto riporta Fox Soccer, il Toronto avrebbe deciso di prepararsi all'arrivo di Insigne con una grande novità: lo stadio BMO Field sarà ristrutturato e allargato. Al momento contiene circa 30mila spettatori, dopo i lavori potrà contenere ben 45.736 spettatori.