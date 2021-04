Napoli - Secondo l'edizione odierna de "Il Secolo XIX" tra Napoli e Sampdoria ci sarebbero molti incroci per quanto riguarda las celta del nuovo allenatore. Entrambe le società starebbero sondando sia Italiano che Juric il quale però non vorrebbe i blucerchiati per i suoi trascorsi al Genoa. Sempre per il quotidiano ligure, se le strade tra Giuntoli e ADl dovessero dividersi a fine stagione, in pole per il ruolo di ds ci sarebbe D'Amico del Verona.