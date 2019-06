Il Roma - De Nicola potrebbe cambiare ruolo nel Napoli, incontro con la società in questi giorni

Si è parlato molto del futuro del medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola. In questi giorni si sono diffuse voci di un suo divorzio dal Napoli. Sarebbe la fine di una collaborazione che dura da ben 15 anni. Si è parlato del contratto del dottore che non è stato rinnovato. Accordo che, invece, è stato prolungato con tutti gli altri medici dello staff azzurro, capitanato proprio da De Nicola. In realtà il dottore è ancora sotto contratto con il Napoli, e lo sarà fino al 30 giugno. È vero che la società non ha fatto scattare il rinnovo automatico per la prossima stagione al solo medico sociale, a differenza dei suoi collaboratori. Ma fino al 30 di giugno c’è tempo, e probabilmente dietro questa scelta c’è l'intenzione del Napoli di accordarsi con De Nicola per un ruolo diverso, magari da supervisore. Una decisione che sarà presa in accordo con il presidente De Laurentiis. Il medico dovrebbe confrontarsi con la società in questi giorni. Solo a quel punto si conoscerà con certezza il suo futuro. Possibile che dietro queste novità ci possano essere alcune divergenze emerse nel corso della stagione tra il dottor De Nicola e lo staff di Ancelotti sulla cura e le terapie di alcuni calciatori. Anche sul caso Ospina, quando il portiere si infortunò alla testa durante la partita con l'Udinese, Ancelotti ebbe da ridire sulla gestione di quel momento. Critiche a De Nicola sulla scelta di lasciare il portiere in campo nonostante il forte colpo alla testa. In ogni caso De Nicola gode della piena fiducia e stima del presidente De Laurentiis, col quale collabora sin dagli esordi del suo Napoli nell'ormai lontano 2004. Lo riporta l'edizione odierna de Il Roma.