Il Roma - Ancelotti ha chiesto ai calciatori di giocare ai massimi livelli, è stato accontentato: nessuno sconto all'Inter

Non ha fatto sconti Ancelotti agli avversari. Ha chiesto ai suoi ragazzi di giocarsi la partita ai massimi livelli ed è stato accontentato. Tutti hanno dato il massimo giocando in scioltezza e sfruttando le singole qualità. Soprattutto quelle offensive che stavolta sono state fondamentali per evitare all'Inter di tornare in partita. Il 4-1 finale rispecchia molto bene l'andamento di una gara che ha avuto un unico e solo padrone: il Napoli. Non era facile avere le motivazioni ma c’è stata una grande risposta. Che fa ben sperare per il futuro. Si deve ripartire da qui. Da una squadra che attacca sempre, che pressa nella metà campo avversaria e riesce a realizzare con continuità. Lo riporta l'edizione odierna de Il Roma.