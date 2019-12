Il report da Castel Volturno: lavoro personalizzato per Allan, Milik, Ghoulam e Tonelli. Domani doppia seduta

Report Castel Volturno, ecco quanto si legge dal sito ufficiale della SSC Napoli

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18). La squadra, sul campo 2, ha inziato la sessione con attivazione a secco. Di seguito serie di esercitazioni tattiche prima a campo ridotto e poi a tutto campo. Chiusura con partitina a campo largo. Lavoro personalizzato per Allan, Milik, Ghoulam e Tonelli. Domani doppia seduta.