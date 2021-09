Ultime notizie calcio Napoli - Il rapper francese Tiakola in questi giorni ha pubblicato un suo nuovo brano dal titolo eloquente: "Etincelle (Maradona)". Il videoclip è stato girato interamente nella città di Napoli ed è stato ospite, in tal senso, di Kalidou Koulibaly. Non a caso nella clip in questione si vedono esibite, oltre alla divisa storica di Diego Armando Maradona, anche le maglie della passata stagione del senegalese e di Ghoulam.

Tiakola Napoli