Una vittoria netta quella del Pescara, che per 4-2 ha archiviato la pratica Pordenone grazie anche al gol del talento scuola Napoli Luca Palmiero, autore di una ottima prestazione in cabina di regia condita da un gol siglato allo scadere. Una conferma di quanto questo ragazzo stia crescendo sempre più in cadetteria preparandosi per il grande salto.