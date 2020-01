Il Napoli stende la Lazio, gli azzurri a fine gara cantano "Un giorno all'improvviso" con i tifosi: immagini da brividi [VIDEO]

Ultimissime notizie calcio Napoli - Tanto sofferta quanto importante la vittoria conquistata ieri dal Napoli contro la Lazio, con la squadra di Gennaro Gattuso che è riuscita in tal modo ad ottenere il pass per le semifinali di Coppa Italia dove affronterà al vincente tra Inter e Fiorentina. Al termine della gara gli azzurri sono andati sotto la Curva per ricevere l'abbraccio dei tifosi napoletani, con i gruppi organizzati che, rientrati allo stadio, sono stati fondamentali per permettere alla squadra di resistere agli attacchi degli uomini di Simone Inzaghi. Da brividi l'incessante coro "Un giorno all'improvviso" che ha accompagnato la squadra nei minuti finali della gara ed anche dopo il triplice fischio.

Lorenzo Insigne Napoli