Il Napoli pareggia a Liverpool, a New York il sindaco De Blasio esulta

Ultime calcio Napoli - Ad Anfield Road, sul divano, davanti ad una radio. Sono tanti i modi in cui i tifosi napoletani hanno deciso di seguire la loro squadra del cuore nella delicata sfida contro il Liverpool. C’è anche chi il Napoli ha deciso di seguirlo in pizzeria. Ma il tifoso in questione non è uno come tanti, ma il sindaco di New York. Già, perché Bill De Blasio ha seguito la sfida tra la squadra di Carlo Ancelotti e il Liverpool alla pizzeria Ribalta, il Napoli Club della grande mela. Una caprese per guardare la partita insieme al figlio Dante, tifoso juventino, poi qualche domanda per capire il momento del Napoli. Così il sindaco di New York ha passato 90 minuti nel cuore del tifo azzurro della città statunitense. Un tifoso d’eccezione per una partita speciale: il Napoli pareggia ad Anfiled mentre Bill De Blasio soffre nella grande mela. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul propro portale.