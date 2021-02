Napoli arrivato in ritiro: "Cacciate le palle e sudate la maglia", i tifosi spronano gli azzurri e fanno una richiesta ad Insigne [FOTO e VIDEO CN24]

Napoli Calcio - Il Napoli è appena arrivato a Palazzo Caracciolo, sede del ritiro, in vista del match di domani di Europa League contro il Granada. Si parte dalla netta sconfitta dell'andata, ma c'è voglia di ribaltare il risultato. I tifosi alzano la voce e si fanno sentire dagli azzurri: “Cacciate le palle e sudate la maglia”, questi i due moniti per la squadra azzurra. Mertens il più acclamato, risponde al saluto dei tifosi. Ad Insigne la richiesta di giocare per vincere domani. Polizia in stato di massima allerta, il pullman è stato fatto posizionare per far sì che ci fosse il minimo spazio da percorrere per entrare in albergo.

Napoli

