Il Mattino - Gattuso si affida a Osimhen! Numeri impietosi senza il nigeriano in campo

Napoli - Victor Osimhen torna titolare dopo 94 giorni dall’ultima volta. Gattuso si affida a Osimhen per arrivare in finale di Coppa. Come riportato da Il Mattino, il calciatore viene rilancia al centro dell’attacco per la semifinale di ritorno di coppa Italia di stasera contro l’Atalanta, un’arma importante che proverà a sfruttare per centrare la finale. A Genoa passi in avanti, ora i tifosi e soprattutto Gattuso puntano su di lui. Fino all'infortunio di Osimhen, il Napoli aveva conquistato 15 punti in 7 partite, 19 punti nelle successive 13 senza l'attaccane nigeriano.