Il Mattino - Esordio show di Petagna, non vedeva l'ora di iniziare a Napoli: il retroscena di quello screenshot dopo la notizia del trasferimento

Napoli - Dal 20 agosto all’11 settembre, come riporta Il Mattino, Petagna ha vissuto due momenti diversi a Napoli. In 22 giorni è passato dalla notizia di positività al Covid 19 all'esordio da top. Gol e doppio assist alla sua prima in maglia azzurra (ieri al San Paolo 4-0 con il Pescara). Decisivo il suo ingresso al posto di Osimhen sull'1-0, poi è stato Petagna show. Quando il suo agente Giuseppe Riso gli aveva comunicato dell’accordo trovato con il Napoli attraverso una videochiamata, Petagna non ci stava nella pelle al punto tale da fare uno screenshot del suo telefono e lasciare quel fermo immagine come foto del suo profilo di whatsapp per settimane. Ha dovuto saltare tutto il ritiro a Castel di Sangro a causa del Coronavirus, ma non vedeva l'ora di iniziare e ieri è arrivato il segnale.