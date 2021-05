Il Mattino - Di Lorenzo e Politano show, Mancini deve ringraziare Gattuso! Con Insigne e Meret sono in quattro a rappresentare l'Italia da Napoli

Di Lorenzo ieri ancora protagonista contro lo Spezia per il Napoli. Assist vincente e prestazione perfetta per il terzino azzurro. Come riporta Il Mattino, anche il ct Roberto Mancini dovrebbe ringraziare Gattuso per aver ritrovato Di Lorenzo, che ora minaccia Spinazzola nel ruolo di vice Florenzi. Mentre questo Politano, nonostante i due errori sotto porta, non è da meno di Bernardeschi. In ogni caso, l’ItalNapoli può essere un piccolo gruppo su cui puntare, dove ci sono ovviamente anche Meret e Insigne.