Il Mattino - De Laurentiis ha dato carta bianca a Conte, deadline fissata per la risposta: triennale senza clausola

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta i dettagli della trattativa fra De Laurentiis e Antonio Conte:

"Attende una risposta. Non a giorni. C'è tempo. Ma De Laurentiis, per farsi perdonare l'incredibile sfilza di errori in serie commessi negli ultimi 10 mesi, compreso l'impasse per lo stadio e il centro sportivo, sta davvero andando alla carica di Antonio Conte. Un tentativo non di poco conto, un po' come calare l'asso di briscola alla prima mano. Sì, l'offerta c'è ed è stata rinnovata in tempi recenti. Stavolta sta seriamente pensando di accettare. Lunga riflessione e quell'appuntamento a fine mese per tirare le somme. De Laurentiis non ha posto aut aut: Conte ha la tentazione della carta bianca. La prima condizione e Dela gli ha detto che l'avrà: il dopo Osimhen? Scelga lui. Perché il patron per convincerlo gli ha promesso libertà assoluta nelle scelte e nel mercato. Sia pure nei limiti dei budget. Una corte così spietata, Conte non la riceveva da tempo. Motivo per cui ne è affascinato, attratto. Non è più solo un'ipotesi o una chiacchiera, è una trattativa. Ancora da definire, sia chiaro.

Conte manda segnali a De Laurentiis: non solo con continui messaggi e suggerimenti nei momenti di crisi. Anche adesso, il patron e il tecnico di Lecce sono in una fase di rapporti deliziosi. Ora c'è il mercato, i quasi 200 milioni che possono essere spesi per ricostruire la squadra nel dopo Osimhen. È Conte la prima scelta, e lo è ancora.

Lui vuole almeno un triennale (parliamo di almeno 24 milioni netti solo per lui) e nessuna clausola che lo possa legare mani e piedi a De Laurentiis (come quelle di Spalletti e Sarri, per intenderci). Non vuole la qualificazione in Champions, vuole solo essere certo che il progetto lo veda come protagonista centrale".