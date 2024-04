Il Mattino - Conte o Italiano, ma De Laurentiis 'culla' l'ipotesi Calzona per la prossima stagione: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Il primo obiettivo di De Laurentiis è Antonio Conte: a fine mese l'incontro decisivo, ma chi potrebbe arrivare se non dovesse trovarsi un accordo? Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"E se salta Conte? Beh, vero che c'è Italiano, ma De Laurentiis fa un tifo gigantesco per Calzona. Il ritorno in Europa, anche l'Europa League, può convincere il patron ad abbracciare la permanenza del ct della Slovacchia che, quindi, si gioca le sue chance di restare come capo-allenatore in queste sette giornate. Calzona non intende come uno sgarbo la corte a Conte o a Italiano. Adesso vuole solo che la squadra continui a dimostrare i valori mostrati a Monza. La pista Calzona, peraltro, assai più economica. Sì, perché a De Laurentiis piace la mentalità portata dal tecnico di Vibo Valentia, il suo modo di vedere il calcio, la sua applicazione in allenamento. Insomma, Calzona si gioca in questo mese e mezzo le sue carte di restare. Che non sono così poche. E solo come capo-allenatore. Resta il grande sogno: Antonio Conte. E la pista di riserva, non certo poco gradita, ovvero Vincenzo Italiano. Da qui non si scappa, il cerchio si sta restringendo".