Il Mattino - Caso patenti nautiche per i calciatori del Napoli, corruzione e falso: coinvolto un ex parlamentare, il retroscena

Napoli - Caso patenti false a Napoli per i calciatori. Sotto inchiesta in molti per i casi di Callejon, Koulibaly e Ghoulam. Intanto, come riporta Il Mattino, c'è anche un ex parlamentare di Forza Italia dietro i test fasulli per rilasciare patenti nautiche a tre calciatori del Napoli. Un uomo politico non eletto in Campania, che sarebbe intervenuto per garantire una promozione all'ex dirigente della Motorizzazione, in cambio di prove pilotate per i tre atleti azzurri. Corruzione e falso, 29 avvisi di chiusa inchiesta (ma i tre calciatori non risultano destinatari di alcun avviso di garanzia), verifiche su oltre seicento licenze di guida.

Patenti nautiche Napoli false, l'accauso all'ex parlamentare